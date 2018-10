Sebastian Vettel foi penalizado esta sexta-feira com três lugares na grelha de partida para o GP dos Estados Unidos, depois de não ter respeitado uma bandeira vermelha na primeira sessão de treinos livres.

O piloto da Ferrari que tenta impedir Lewis Hamilton feche as contas do título já este fim de semana, não reduziu a velocidade o suficiente durante um período de bandeira vermelha na sequência de uma saída de pista do Sauber de Charles Leclerc que obrigou à limpeza da pista.

As regras ditam que os pilotos têm de reduzir a velocidade a partir do momento da indicação de bandeira vermelha, até cruzarem a primeira linha de safety car ou entrarem na via das boxes.

"Os comissários foram muito específicos e afirmaram que demorei 27,7s para desacelerar. Eu vi a bandeira vermelha, diminuí a velocidade, olhei à volta e depois reduzi a velocidade significativamente para cumprir as regras. Eles acharam muito tempo. Eu acho que foi tempo certo", revelou Vettel depois de ter tido conhecimento da penalização.