O bicampeão do mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, afirmou esta quinta-feira que seria difícil imaginar em 2007, quando partilhou a boxe da McLaren com Lewis Hamilton, o futuro do piloto britânico.

“Naquela época era difícil prever o que poderia vir a acontecer. A verdade é que em 2008 ele foi campeão e mostrou que poderia conquistar quatro ou cinco campeonatos. Estou feliz por ele ter mostrado todo o seu talento”, sublinhou o piloto espanhol da McLaren durante a conferência de imprensa de antevisão do GP dos Estados Unidos.

Alonso que no final da temporada vai deixar a Fórmula 1 deixou ainda claro que Lewis Hamilton está entre os cinco melhores pilotos de sempre.

“É difícil revelar apenas cinco pilotos.Talvez Michael Schumacher, Fangio, Senna, Prost e Lewis, provavelmente são os cinco melhores de sempre na Fórmula 1. Pelos títulos conquistados e pelas suas prestações. É difícil comparar épocas tão distintas, mas fico contente ao ver o Lewis conquistar cinco campeonatos e igualar Fangio é um grande feito. Se alguém tinha que o fazer, fico contente por ser ele. Sempre revelou o seu talento, e venceu quando tinha o melhor carro e quando não tinha, como aconteceu em 2009, e nem todos no 'paddock' tem essa qualidade”, acrescentou Fernando Alonso.

