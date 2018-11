Fernando Alonso procura aproveitar as duas últimas corridas que vai realizar na Fórmula 1 para esquecer as últimas duas rondas do campeonato.

No GP do Brasil, que terá lugar no próximo fim de semana, o piloto espanhol quer tirar o máximo do McLaren e voltar a alcançar um bom desempenho.

"Estou animado por regresso a Interlagos onde alcancei um título e porque é um circuito incrível onde sempre desfrutei bastante”, afirmou Alonso.

O piloto espanhol da McLaren quer aproveitar o GP do Brasil para revelar os progressos que a equipa tem vindo a realizar com o McLaren nos últimos tempos. “Quero esquecer as últimas corridas e focar-me em revelar as melhorias do nosso carro, já que não o conseguimos fazer nas últimas corridas. Para isso espero agora ter uma corrida sem incidentes ", acrescentou Alonso.