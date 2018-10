A segunda sessão de Treinos Livres para o GP do México de Fórmula 1, que no domingo terá lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez, voltou a ficar marcada pelo domínio dos pilotos da Red Bull, com Max Verstappen a voltar a ser o mais rápido.

Verstappen voltou a dominar o segundo treino livre ao rodar em 1m16,720s com pneus intermédios e não conseguindo melhorar a marca que alcançou na sessão da manhã.

O piloto holandês acabou por não concluir a sessão já que o motor do seu Red Bull calou-se a 10 minutos do final do segundo treino livre, restando agora saber se a equipa de Milton Keynes vai ter de alterar algum componente ao motor do carro de Verstappen.

Fastest in FP1 👊 Fastest in FP2 👊 But there was a slight sting in the tail for @Max33Verstappen late on in Mexico on Friday 👀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EWJrihEcqm — Formula 1 (@F1) 26 de outubro de 2018

Sebastian Vettel (Ferrari), que chega a esta ronda do campeonato com a missão de vencer a corrida e esperar que Lewis Hamilton não consiga terminar entre os sete primeiros para manter viva a luta pelo título, foi o quarto mais rápido, melhorando o registo que alcançou da parte da manhã ao terminar a 1,234s do topo da tabela de tempos, na frente de Nico Hulkenberg (Reanult) que fechou o topo cinco ao realizar o tempo de 1m18,046s.

Já o líder do campeonato, Lewis Hamilton, que está à beira de conquistar o pentacampeonato e igualar a marca de Juan Manuel Fangio, terminou a segunda sessão de Treinos Livres na sétima posição com 1,380s de Max Verstappen.

A Fórmula 1 regressa no sábado ao Autódromo Hermanos Rodríguez para a terceira sessão de treinos livres e para a Qualificação.

Classificação da 2.ª sessão de treinos livres