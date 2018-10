Os primeiros Treinos Livres para o GP do México ficaram marcados pelo domínio dos pilotos dos Red Bull com Max Verstappen a ser o mais rápido ao rodar na sua melhor volta em 1m16,656s, com pneus ultramacios, relegando para a segunda posição da tabela de tempos, o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, que terminou a 0,483s.

Num primeiro apronto de adaptação ao Autódromo Hermanos Rodríguez, os pilotos da Red Bull mostraram que são candidatos à vitória nesta antepenúltima ronda da temporada.

Surpreendente nesta sessão foi o terceiro melhor tempo alcançado por Carlos Sainz (Renault) a 1,270s, enquanto Nico Hulkenberg fez o quarto melhor tempo ao rodar em 1m18,028s.

Numa sessão em que Lewis Hamilton reclamou falta de potência no seu Mercedes, o piloto britânico que realizou 23 voltas e terminou com o quinto melhor tempo a 1,419s do mais rápido e na frente de Valtteri Bottas que foi o sexto mais rápido da sessão.

Na Ferrari, Sebastian Vettel, que foi um dos primeiros pilotos a entrar em pista, realizou a sua melhor volta em 1m18,746s, terminando a 2,090s de Verstappen, com o sétimo tempo, na frente de Kimi Raikkonen que foi oitavo.

A fechar o top 10 Brendon Hartley (Toro Rosso) e Nicolas Latifi (Force India), numa sessão onde as novidades foram as presenças de Lando Norris no lugar de Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi no lugar de Charles Leclerc e Nicholas Latifi no lugar de Esteban Ocon.

Tempos dos TL1 do GP do México de F1: