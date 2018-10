Os primeiros Treinos Livres para o GP dos Estados Unidos ficaram marcados pela chuva que se fez sentir ao longo de toda a sessão no Circuito das Américas e onde os pilotos da Mercedes revelaram o seu domínio com Lewis Hamilton a fazer o tempo mais rápido dos primeiros treinos livres desta sexta-feira.

O piloto britânico realizou a sua melhor volta a meia hora do final da sessão ao rodar em em 1m47,502s, com pneus intermédios, mostrando-se superior à concorrência e deixando o seu companheiro de equipa a 1,304s.

Com os pilotos da Mercedes a dominarem o topo da tabela de tempos, a Red Bull viu Max Verstappen realizar o terceiro melhor tempo ao rodar em 1,48,487s, a 1,345s do mais rápido e na frente do seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo.

Já Sebastian Vettel foi o melhor dos Ferrari ao terminar com o quinto melhor tempo a 1,987s de Hamilton e na frente de Kimi Raikkonen que revelou grande dificuldade com o piso molhado.

O top 10 destes TL1 ficaram completos com Carlos Sainz (Renault), Romain Grosjean (Haas), Charles Leclerc (Sauber), Marcus Ericsson (Sauber).

Já Lando Norris, que ocupou o lugar do belga Stoffel Vandoorne, aos comandos do segundo McLaren nesta primeira sessão de treinos livres, terminou com o 12.º melhor tempo, atrás do seu ciompanheiro de equipa Fernando Alonso.

Classificação da 1.ª sessão de treinos livres