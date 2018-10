A segunda sessão de treinos livres para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, que no domingo terá lugar no Circuito das Américas, ficou marcada pela chuva forte que caiu durante a primeira parte da sessão e que levou a grande maioria dos pilotos a saírem para a pista já na fase final da sessão.

Lewis Hamilton (Mercedes) voltou a dominar o segundo treino livre ao rodar em 1m48,716s com pneus intermédios, tendo realizado apenas três voltas e não conseguindo melhorar a marca que alcançou na sessão da manhã.

Pierre Gasly (Toro Rosso) foi o segundo mais rápido ao terminar a 1,012s de Hamilton, depois de ter rodado em 1m49,728s, enquanto Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro a 1,082s do topo da tabela de tempos na frente de Fernando Alonso (McLaren) e Nico Hulkenberg (Renault) que fechou o top cinco desta sessão muito molhada.

Já Sebastian Vettel (Ferrari) que realizou oito voltas nesta segunda sessão de treinos livres, não foi além do 10.º tempo a 5,196s do mais rápido, atrás do seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen.

A Fórmula 1 regressa no sábado ao circuito das Américas para a terceira sessão de treinos livres e para a Qualificação.

Classificação da 2.ª sessão de treinos livres