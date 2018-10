Lewis Hamilton, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1 e que está à feira de conquistar o pentacampeonato, veio agora deixar claro que a Fórmula 1 precisa de mudanças nas regras para proporcionar corridas mais emotivas.

“Não devia existir uma diferença tão grande entre primeiro e o último na Fórmula 1, nem uma diferença tão grande de carro para carro”, afirmou Lewis Hamilton em declarações ao «Motorsport.com».

O piloto britânico da Mercedes deu como exemplo o MotoGP lembrando que a Fórmula 1 possui “um grande potencial para ser a melhor série competitiva de corridas, basta olhar para o MotoGP onde as corridas e a luta pela vitória é sempre roda com roda a cada curva. Como pode ser possível que na Fórmula 1 os Williams ou os McLaren possam estar a três segundos numa volta? É por isso que é preciso mudar as regras para permitir que essa diferença desapareça e que possamos ter corridas mais emotivas", acrescentou Hamilton.