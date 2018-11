Lewis Hamilton revelou que está focado em trabalhar nas corridas que faltam para o final da temporada de Fórmula 1, para garantir o título de construtores.

O piloto britânico que falava aos jornalistas antes do arranque do GP do Brasil, que terá lugar no fim de semana, quer contribuir para permitir que a Mercedes se torne na segunda equipa da Fórmula 1 a conquistar os títulos de pilotos e construtores em cinco temporadas consecutivas.

“Quero conquistar o título de construtores pela equipa. É algo que significa muito para todos e o por isso o meu objetivo é vencer as duas corridas que faltam para conquistar o titulo de construtores”, afirmou Hamilton

Depois de ter confirmado o título de campeão do mundo de Fórmula 1 de 2018 no México, a equipa de Brackley pode somar o título de construtores já nesta ronda do Brasil, a penúltima da temporada.

A Mercedes parte para o GP do Brasil com 55 pontos de vantagem sobre a Ferrari e precisa de sair de Interlagos com mais 43 pontos do que a equipa de Maranello para colocar as duas mãos no título de construtores antes da última prova da temporada.

