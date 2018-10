A Racing Point Force India confirmou esta quinta-feira que renovou o contrato com Sergio Pérez para a temporada de 2019.

Esta será a sexta temporada de Sergio Pérez com a equipa com sede em Silverstone, onde chegou em 2014, depois de ter feito a sua estreia na Fórmula 1 com a Sauber em 2011.

“Estou muito feliz por finalmente anunciar meu futuro, e estou realmente motivado para a temporada de 2019. A Force India tem sido a minha casa desde 2014 e permitiu-me crescer como piloto e revelar as minhas capacidades. Conseguimos tantos sucessos nas últimas cinco temporadas, mas acho que o melhor ainda está para vir. O novo investimento que a equipa está a realizar enche-me de confiança e estou muito empolgado com o futuro”, afirmou o piloto mexicano em comunicado.

Já o diretor da Racing Point Force India, Ormaer Szafnauer, mostrou a sua satisfação pela continuidade de Sergio Pérez. “Estou satisfeito que o Sergio continue connosco em 2019. Nos últimos cinco anos, o Sergio confirmou a sua posição como um dos pilotos mais talentosos e consistentes da Fórmula 1 e é um grande trunfo para a equipa”.

Com a confirmação de Sergio Pérez na Force India em 2019 ficam ainda em aberto três lugares na grelha de Fórmula 1 da próxima temporada. Um na Force India, que tudo aponta para que venha a ser ocupado por Lance Stroll, e os outros dois na Toro Rosso e Willams.

