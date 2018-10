Neste fim de semana há Fórmula 1 e MotoGP para seguir com o destaque especial para o GP do México de Fórmula 1, onde Lewis Hamilton quer carimbar definitivamente o seu quinto título mundial.

Depois de não conseguir aproveitar o seu primeiro ‘match point’ da temporada em Austin, o britânico da Mercedes tem agora contas mais simples no México para garantir o título: um sétimo lugar basta a Hamilton para fazer a festa, independentemente do resultado que venha a fazer o seu rival Sebastian Vettel (Ferrari).

A Corrida terá 71 voltas ao Autódromo Hermanos Rodríguez, com 5,5 km de perímetro.

Horários do GP do Mexico de F1:

SEXTA-FEIRA

16h00 Treinos Livres 1

20h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

16h00 Treinos Livres 3

19h00 Qualificação

DOMINGO

19h10 Corrida

No MotoGP, realiza-se o GP da Austrália, a 17.ª prova da época, a primeira depois de Marc Márquez ter revalidado o título de campeão mundial no Japão.

No entanto a ronda de Phillip Island pode clarificar as contas pelo segundo lugar do campeonato, já que depois do abandono de Andrea Dovizioso (Ducati) no GP do Japão, Valentino Rossi (Yamaha), que foi terceiro em Motegi, ficou a nove pontos da segunda posição.

No Moto2, Miguel Oliveira terá como primeiro objetivo na pista de Phillip Island reduzir a desvantagem de 37 pontos para Francesco Bagnaia na luta pelo campeonato.

O piloto português da KTM Ajo quer repetir a vitória alcançada em 2017, para dessa forma continuar na luta pelo título até à última ronda do campeonato,

O circuito Phillip Island tem 4,4 km de perímetro; são sete curvas para a esquerda e cinco para a direita tendo a reta mais longa 900 m. A Corrida de MotoGP terá 27 voltas, enquanto a de Moto2 terá 25.

As motos saem de madrugada (portuguesa) para a pista e é esta a agenda das duas rodas, tendo em conta que vamos entrar na hora de inverno no próximo fim de semana e que quando forem 02h00 da madrugada de domingo terá de atrasar em uma hora o relógio.

Horários do GP da Austrália:

SEXTA-FEIRA

00h00 Treinos Livres 1 Moto3

00h55 Treinos Livres 1 Moto2

01h55 Treinos Livres 1 MotoGP

04h10 Treinos Livres 2 Moto3

05h05 Treinos Livres 2 Moto2

06h05 Treinos Livres 2 MotoGP

SÁBADO

00h00 Treinos Livres 3 Moto3

00h55 Treinos Livres 3 Moto2

01h55 Treinos Livres 3 MotoGP

03h35 Qualificação Moto3

04h30 Qualificação Moto3Treinos Livres 4 MotoGP

05h30 Treinos Livres 4 MotoGP

06h10 Qualificação 1 MotoGP

06h35 Qualificação 2 MotoGP

DOMINGO

00h40 Warm Up Moto3

01h10 Warm Up Moto2

01h40 Warm Up MotoGP

02h00 Corrida Moto3

03h20 Corrida Moto2

05h00 Corrida MotoGP