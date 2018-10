A chuva de críticas que tem sido dirigidas a Sebastian Vettel nos últimos tempos levaram agora o finlandês Kimi Raikkonen, a sair em defesa do seu companheiro de equipa.

Raikkonen que venceu o GP dos Estados Unidos no último fim de semana, impedindo assim Lewis Hamilton de celebrar o título reconheceu que é fácil julgar os incidentes depois de eles terem acontecido.

"Eu não sei se Vettel cometeu muitos erros", sublinhou Raikkonen. “Na Alemanha cometeu, mas as condições eram bastante complicadas. Eu não sei se foi isso que realmente determinou o que aconteceu no resultado final. É difícil dizer. Mas sei que sempre temos pessoas prontas para apontar o dedo aqui e ali, ou dispostas a dizer que é por isso que ele não venceu", acrescentou o piloto finlandês da Ferrari em entrevista ao «Motorsport.com»

Lewis Hamilton está a um passo de conquistar o pentacampeonato, o que significa que a Ferrari, que não vence o campeonato do mundo de pilotos desde 2007, vai continuar a ter como último campeão, Kimi Raikkonen, pelo menos mais uma temporada.

" Eu não penso nisso . Talvez um dia, quando arrumar as luvas pense que fui feliz por ter vencido com a Ferrari. As pessoas dizem isso, mas vamos ver o que acontece ainda este ano e no próximo ", sublinhou Raikkonen.