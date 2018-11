O responsável da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, está à procura de um lugar para Esteban Ocon na próxima temporada. A única opção que parece ser viável para o piloto francês é a de vir a ocupar o lugar disponível na Williams, ou ter de passar por um ano ‘sabático’ e assumir um lugar na Mercedes em 2020.

Ocon já sabe que dificilmente vai continuar na Racing Point Force India, depois da equipa ter sido adquirida por Lawrence Stroll e ter renovado com o mexicano Sergio Perez.

Por isso Wolff veio agora deixar claro que a situação da Ocon está nas mãos da Williams. "Eu acho que Claire Williams vai tomar uma decisão que seja boa para a sua equipa do ponto de vista comercial e do valor do piloto, mas a verdade é que ainda não chegou a uma decisão. Para além disso parece que a decisão não vai ser tomada a curto prazo".

Desta forma Toto Wolff não descarta a possibilidade de Esteban Ocon vir a assumir o papel de piloto de testes da Mercedes na próxima temporada. "Acho que vamos ser confrontados com a decisão de Ocon ter um ano de pausa e encontrar novamente um lugar na Fórmula 1 em 2020. Até lá Ocon pode contribuir para o desempenho da equipa da Mercedes", acrescentou Toto Wolff.