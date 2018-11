A Mercedes assegurou no último GP do México de Fórmula 1 a conquista do título de pilotos com Lewis Hamilton e já fez saber que para o GP do Brasil pretende fechar as contas do campeonato de construtores.

A equipa de Brackley chega à penúltima ronda da temporada com 30 pontos de vantagem sobre a Ferrari e Toto Wolff, responsável pela equipa da Mercedes, está ciente que é necessário manter o foco para o derradeiro objectivo da temporada.

“O nosso objectivo é vencer os dois campeonatos e por isso temos assuntos para resolver no Brasil . Temos pela frente uma grande luta pelo título de construtores e perdemos terreno para a Ferrari nas últimas rondas do campeonato. Este é o momento de estarmos focados no nosso objectivo e de conseguir concretiza-lo”, sublinhou Toto Wolff.