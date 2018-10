Marco Bezzecchi foi o vencedor do GP do Japão de Moto3 ganhando uma Corrida com drama até ao fim e após o líder do campeonato, Jorge Martin, ter sofrido uma queda quando faltavam cinco voltas para o final da corrida.

Lorenzo Dalla Porta ficou no segundo lugar, depois de bater em cima da linha de meta Darryn Binder que alcançou o seu primeiro pódio de Moto3.

Apesar do abandono nesta ronda do campeonato, Martín é o lider do Mundial de Moto3 com 204 pontos, mais um que Bezzecchi que soma agora 203, enquanto Fabio Di Giannantonio é terceiro com 175 pontos.

Classificação