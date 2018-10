Marc Márquez (Honda) garantiu este domingo o quinto título de MotoGP depois de ter conquistado a vitória no GP do Japão, a oitava da temporada.

O piloto da Honda, que largou do sexto lugar da grelha para a 16.ª ronda do campeonato, subiu ao segundo lugar logo na primeira volta atrás e Andrea Dovizioso que assumiu o comando da corrida com unhas e dentes para tentar adiar a conquista do título por Marc Márquez.

O piloto italiano controlava a corrida logo de inicio, com Johann Zarco e Jack Miller a não conseguirem aproveitar para ficar na frente depois de terem saído da primeira linha da grelha.

Já Márquez era segundo e optava por uma toada cautelosa, atrás de Dovizioso, com Crutchlow no terceiro lugar na frente de Miller e Valentino Rossi.

Após uma intensa luta pela liderança, Márquez acabou mesmo por chegar ao comando da prova a três voltas do final, numa ultrapassagem na curva 9, mas Dovizioso ficou colado na roda traseira da Honda de Márquez e parecia que não iria facilitar na luta pela vitória.

Só que o impensável aconteceu mesmo na penúltima volta, quando o piloto italiano caiu na curva 10 e deixou Márquez na frente e a última volta do título.

Cal Crutchlow foi segundo na frente de Alex Rins (Suzuki) que ocupou o lugar mais baixo do pódio, depois do britânico da LCR Honda ter sido obrigado a apertar o ritmo nas últimas voltas após Rins e Iannone terem conseguido colar na roda de Crutchlow. No entanto o italiano da Suzuki caiu na 19.ª volta e Rins deu luta a Crutchlow até ao final da corrida .

Já Valentino Rossi, que matematicamente estava na luta pelo título, terminou na quarta posição, na frente de Alvaro Bautista que fechou o top cinco.

Com a vitória no GP do Japão, Marc Márquez soma o quinto campeonato da categoria rainha e torna-se aos 25 anos de idade o piloto mais jovem a alcançar cinco títulos, superando Valentino Rossi, que tinha 26 anos quando alcançou o seu quinto título consecutivo de 500cc / MotoGP em 2005.

Márquez está agora apenas atrás de Giácomo Agostini (15 ) e Valentino Rossi (9) na lista dos pilotos mais vezes campeões mundiais.

