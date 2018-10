Tiago Monteiro confirmou esta quarta-feira que está de regresso à competição, depois de uma ausência de pouco mais de um ano devido ao acidente que sofreu em setembro de 2017.

O regresso do piloto português da Honda no WTCR vai acontecer 415 dias depois do despiste no Circuito da Catalunha numa sessão de testes da Honda, obrigando Tiago Monteiro a falhar as últimas provas do Mundial de 2017 e toda a época de 2018, até ao seu regresso agora anunciado.

Tiago Monteiro vai voltar assim aos comandos do seu Honda Civic Type R TCR na ronda do Japão, penúltima prova do campeonato, onde o piloto português pretende fazer um regresso cauteloso.

“Estou de Volta! Estou muito contente por estar de regresso, ainda mais por regressar às corridas no circuito que é a ‘casa’ da Honda e onde em 2012 realizei a minha primeira prova de WTCC. Estou muito grato aos profissionais que me ajudaram na recuperação, à minha família, amigos e apoiantes, todos vocês todos foram incríveis ao longo destes difíceis tempos”, afirmou Tiago Monteiro.

O piloto português não escondeu que a luta que travou para recuperar do acidente de Barcelona não foi fácil. “Houve momentos em que a situação esteve muito sombria, mas nunca perdi a esperança de que este dia chegaria e que me manteve determinado a trabalhar mais do que nunca para poder regressar aonde gosto de estar”.

💥 I'M BACK! 👊🏻 I'm delighted to announce that I will make my long-awaited return to motor racing at the next round of @FIA #WTCR at Suzuka Circuit 🇯🇵 More ➡️ https://t.co/9OsKvB1LGw pic.twitter.com/bSgtbfYP8K — Tiago Monteiro (@Tiagosworld18) 17 de outubro de 2018

