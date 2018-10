O português Tiago Monteiro terminou este domingo na 11.ª posição a terceira corrida do fim de semana no Japão da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), ficando assim a uma posição de pontuar no regresso à competição após mais de um ano de ausência.

O piloto português tinha sido 15.º na primeira corrida na primeira prova da ronda japonesa, no sábado. Este domingo voltou a repetir o mesmo resultado na segunda corrida, que acabou com a vitória do britânico Rob Huff (VW).

Na derradeira corrida do fim de semana, Monteiro mostrou-se mais à vontade aos comandos do Honda Civic e subiu de 15.º ao 11.º lugar final neste regresso após 415 dias de ausência da competição devido a um acidente sofrido em setembro do ano passado, numa sessão de testes em Barcelona.

O italiano Gabriele Tarquini (Hyundai) aproveitou uma penalização de cinco segundos atribuída ao compatriota Kevin Ceccon (Alfa Romeo) para vencer e assumir a liderança isolada do campeonato, com 291, mais 40 do que Yvan Muller (Hyundai), quando falta disputar apenas a décima e última prova, em Macau.

A conselho médico, Tiago Monteiro, que terminou a 23,259s do italiano, não deverá marcar presença na prova de encerramento da temporada, para evitar qualquer embate que possa provocar um retrocesso na recuperação das lesões sofridas no acidente do ano passado.