Fernando Alonso vai fazer a sua última corrida de Fórmula 1 no próximo dia 25 de novembro no GP de Abu Dhabi e já tem data para se estrear na Nascar

A despedida do piloto espanhol da Fórmula 1 vai acontecer na última ronda da temporada e um dia depois do GP de Abu Dhabi, Alonso vai estar aos comandos de um carro da Nascar, o Chevrolet Camaro ZL1 do sete vezes campeão Jimmie Johnson.

O desafio de Alonso vai ter lugar no circuito do Bahrein e se o espanhol vai estar aos comandos do carro da Nascar, Jimmie Johnson vai utilizar o McLaren que Fernando Alonso tem utilizado ao longo da temporada na Fórmula 1.

Apesar de ainda não ter definido o que vai fazer na próxima temporada, o futuro de Fernando Alonso não deve passar pela Nascar mas sim pelas corridas de resistência com a Toyota.