Jorge Lorenzo quer participar no GP da Malásia de MotoGP que terá lugar no próximo fim de semana no Circuito de Sepang.

O piloto espanhol da Ducati, depois de ter falhado no passado fim de semana o Grande Prémio da Austrália, em Phillip Island, está a caminho de Sepang onde vai ser avaliado pelos médicos para saber se pode marcar presença na penúltima ronda do campeonato.

Lorenzo foi recentemente operado ao pulso esquerdo, fraturado durante o GP da Tailândia e no último GP da Austrália foi mesmo substituído por Alvaro Bautista.

“Passaram oito dias depois da operação e vamos ter de esperar para saber como vai reagir o pulso Na quinta-feira vou estar com a equipa médica do circuito e espero poder correr mesmo que não esteja em 100%. Não consegui treinar nos últimos dias e o circuito de Sepang é muito desafiador, por isso não é exatamente um cenário ideal para regressar à competição, mas vamos ver ”, sublinhou Jorge Lorenzo