Albert Arenas foi o vencedor do GP da Austrália de Moto3, numa Corrida onde 20 pilotos lutaram pela vitória da primeira a última volta,

Uma ronda do campeonato que ficou marcada pela queda de Marco Bezzecchi que deixou o piloto italiano mais longe da liderança do mundial.

Com a luta pela vitória a durar até à bandeira de xadrez, Albert Arenas, acabou por ser o melhor alcançando a sua segunda vitória da temporada, enquanto Fabio Di Giannantonio foi segundo, na frente do estreante Celesttino Vietti.

O top cinco ficou completo com Tatsuki Suzuki que foi quarto, na frente de Jorge Martin, que ao terminar na quinta posição aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato.

Desta forma Martín é o líder do Mundial de Moto3 com 215 pontos, enquanto Bezzecchi soma 203, e Fabio Di Giannantonio é terceiro com 195 pontos.

Classificação do GP da Austrália de Moto3

