O piloto britânico Jonathan Rea (Kawasaki), foi o vencedor da penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes que no fim de semana se realizou na Argentina.

Rea conquistou a vitória nas duas corridas do fim de semana e alargou para 10 o número de triunfos consecutivos, o que constitui um novo recorde do campeonato.

O piloto britânico da Kawasaki só conhece o sabor da vitória desde o GP da República Checa que teve lugar no Circuito de Brno no passado dia 10 de junho.

Rea que já assegurou a renovação do título de campeão do mundo, somou a sua 16 vitória da temporada, igualando desta forma o número de vitórias que alcançou na temporada de 2017.

No campeonato, Rea que já arrumou as contas do seu quarto título consecutivo, soma agora 520 pontos, enquanto Chaz Davies (Ducati) é segundo com 348 pontos e Michael Van Der Mark (Yamaha) é terceiro com 324 pontos.

A 13ª e última ronda da temporada terá lugar no circuito de Losail (Qatar) entre os dias 26 e 27 de outubro, com duas corridas que terão lugar à noite e onde Jonathan Rea pode vir a estabelecer um novo máximo de vitórias consecutivas no campeonato.