O piloto britânico Cal Crutchlow, está fora da antepenúltima ronda da temporada, depois de ter sofrido um violento acidente na segunda sessão de treinos livres.

Segundo a organização, Crutchlow “sofreu uma fratura no tornozelo direito e uma fratura parcial na parte anterior da tíbia” e deverá ter de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.

💢 @calcrutchlow has gone down at Turn 1 and the Brit looks to be in some discomfort 😣#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/e2Nd81mpYJ

— MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) 26 de outubro de 2018