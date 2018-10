O piloto britânico Gary Paffet (Mercedes) conquistou no fim de semana pela segunda vez o título no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM), em Hockenheim, onde o alemão René Rast (Audi) obteve o terceiro ‘pleno’ consecutivo.

Paffet, de 37 anos, juntou o título conquistado no domingo ao que alcançou há 13 anos, em 2005, depois de ter terminado em terceiro lugar na segunda corrida da última prova da temporada, vencida por Rast, que também se impôs na primeira corrida do fim de semana.

O alemão acumulou ‘plenos’ nas três últimas etapas do DTM, o que lhe permitiu ascender ao segundo lugar da classificação geral, com menos quatro pontos do que Paffet, que venceu três corridas, marcou presença em 10 pódios e assentou a conquista do título na regularidade.

A vitória de Paffet no DTM aconteceu na derradeira corrida para a Mercedes no Campeonato Alemão de Carros de Turismo, já que a equipa germânica, deixa de participar neste campeonato para apostar na próxima temporada na Fórmula E.