O francês Fabio Quartararo que venceu este domingo o GP do Japão, acabou por ser desclassificado por causa de pressão a menos nos pneus da sua Speed UP

Desta forma, o líder do campeonato Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), que terminou a corrida na segunda posição, foi o vencedor da 16.ª ronda do campeonato, enquanto Lorenzo Baldassarri (Pons HP40), foi segundo e Miguel Oliveira (KTM Ajo) acabou no lugar mais baixo do pódio.

A pressão dos pneus traseiros foi inferior aos parâmetros recomendados pelo fornecedor oficial, segundo revelou o comunicado divulgado pelo painel de comissários da FIM MotoGP.

A desclassificação de Quartararo foi revelada pelo MotoGP já depois da cerimonia do pódio.

Bagnaia passou agora a liderar o Mundial de Moto2 com 284 pontos, mais 37 do que Oliveira, que tem 247.

