Francesco Bagnaia reforçou a sua posição sobre Miguel Oliveira no Mundial de Moto2 ao terminar o GP do Japão, 16.ª ronda da temporada na segunda posição, atrás de Fabio Quartararo que alcançou a segunda vitória da carreira na categoria intermédia.

À 16.ª prova do campeonato – quando ficam a faltar três provas –, o italiano aumenta para 35 os pontos a vantagem sobre o piloto português na classificação do mundial.

Na largada, Bagnaia que saiu da pole assumiu o comando, com Quartararo e Lorenzo Baldassari e Xavi Vierge na sua roda. O ritmo dos três primeiros era alto e rapidamente Vierge ficou para trás com Miguel Oliveira a tentar colar no espanhol que não facilitava.

A quinze voltas do final Brad Binder encostou na roda de Miguel Oliveira e atacou mesmo o seu companheiro de equipa que respondeu de imediato mantendo a quinta posição. Oliveira era o melhor nesta fase da corrida e tentava chegar a Vierge.

A sete voltas do final, Miguel Oliveira conseguiu finalmente despachar-se de Vierge e ascendeu ao quarto lugar, mas já estava muito longe de Lorenzo Baldassari que sem conseguir aguentar o ritmo dos dois da frente estava isolado na terceira posição.

Na frente da corrida, Fabio Quartararo tudo fazia para aguentar os ataques de Francesco Bagnaia e no final o francês acabou por garantir a sua segunda vitória no Moto2, com Bagnaia a ser segundo e Lorenzo Baldassarri terceiro.

Com uma corrida muito complicada sem nunca conseguir acompanhar o ritmo dos da frente, Miguel Oliveira aguentou a quarta posição, na frente de Alex Márquez que fechou o top cinco.

Após o GP do Japão, Francesco Bagnaia é mais líder do campeonato e soma agora 244 pontos, mais 35 que Miguel Oliveira que é segundo com 167 pontos, enquanto Lorenzo Baldassari ocupa a terceira posição com 148 pontos.

A próxima ronda do campeonato é o GP da Austrália que terá lugar a 28 de outubro

Classificação do GP do Japão de Moto2

Veja aqui o Filme da corrida.