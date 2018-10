O Campeonato do Mundo de MotoGP está na sua reta final e a quatro provas do fim da temporada de 2018, as equipas preparam já a próxima temporada que vai ter mexidas importantes no atual plantel de pilotos.

A época de 2019 vai ficar marcada pela estreia de Miguel Oliveira na categoria, sendo o primeiro piloto português a conseguir tal feito a tempo inteiro. Igualmente com estreia marcada para a classe rainha do mundial de motociclismo na próxima temporada estão Francesco Bagnaia, reforço da Pramac, bem como Joan Mir e Fábio Quartararo.

Para além disso a próxima época vai marcar a entrada de Jorge Lorenzo na Honda, onde vai estar ao lado de Marc Márquez que está a um passo de conquistar o título de campeão novamente.

Em termos de equipas o destaque vai para a SIC Racing Team, que passa a ocupar o lugar da Ángel Nieto Team e assume o estatuto de equipa satélite da Yamaha e vai contar com Franco Morbidelli e Fabio Quartararo como pilotos.

Confira o plantel do MotoGP para 2019 onde vão estar 22 motos, menos duas do que em 2018 já que a Marc VDS fica de fora da categoria rainha, faltando ainda confirmar uma vaga na Avintia Racing, que deverá ser preenchida por Tito Rabat, piloto que está a recuperar de uma lesão.

Plantel do MotoGP em 2019:

Repsol Honda

Marc Marquez

Jorge Lorenzo

Movistar Yamaha

Valentino Rossi

Maverick Viñales

Ducati Team

Danilo Petrucci

Andrea Dovizioso

Suzuki Ecstar

Joan Mir

Álex Rins

KTM

Johann Zarco

Pol Espargaró

Aprilia Gresini

Andrea Iannone

Aleix Espargaró

KTM Tech 3

Miguel Oliveira

Hafizh Syahrin

Pramac Ducati

Jack Miller

Francesco Bagnaia

LCR Honda

Cal Crutchlow

Takaaki Nakagami

Yamaha SIC Racing Team

Franco Morbidelli

Fabio Quartararo

Avintia Racing

Karel Abraham

Por anunciar