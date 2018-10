O bicampeão do mundo de MotoGP, Freddie Spencer, vai ocupar o cargo de presidente do painel de comissários do campeonato de MotoGP na próxima temporada.

O antigo piloto norte-americano vai assumir o lugar até agora ocupado por Mike Webb e desta forma permitir que Webb se possa concentrar apenas na função de diretor de corridas, cargo que tem acumulado com o de presidente do colégio de comissários.

Freddie Spencer vai desta forma desempenhar a função de responsável pelo painel de comissários da FIM no MotoGP, que tem a seu cargo a decisão das penalizações a aplicar aos pilotos por comportamentos inapropriados em pista.

“Estou muito grato pela confiança e respeito que demonstram ao atribuírem-me este cargo”, revelou Spencer. “ Esta é uma oportunidade para ser uma influência positiva em algumas questões que possam surgir”, sublinhou o antigo campeão do mundo.