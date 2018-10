Miguel Oliveira alcançou este sábado o terceiro melhor tempo da última sessão de Treinos Livres para o GP da Austrália de Moto2, que no domingo terá lugar no Circuito de de Phillip Island.

O piloto português da KTM Ajo, que mostrou um bom ritmo, rodou na sua melhor volta em 1m34,644s, não melhorando no entanto o seu melhor registo alcançado na sexta-feira e acabando a 0,501s de Marcel Schrotter que foi o mais rápido da última sessão de treinos livres.

Alex Márquez foi o segundo mais rápido da terceira sessão de Treinos Livres ao rodar em 1m34,375s, a 0,232s do topo da tabela de tempos.

Nota ainda para Brad Binder, que tinga registado o melhor tempo de sexta-feira e que sofreu uma queda bastante violenta na curva oito, já na fase final da sessão deste sábado, acabando por danificar bastante a sua KTM.

MASSIVE and super fast highside for @BradBinder_41 💢 His KTM is totalled but luckily the South African walked away unscathed! #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/nNJsZntHsV — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) 27 de outubro de 2018

Numa sessão realizada com piso seco, depois da chuvas do inicio do dia em Phillip Island, mas com o asfalto a uma temperatura mais baixa, a terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Austrália de Moto2 acabou por ser mais lenta do que a segunda sessão de sexta-feira. Assim na tabela combinada, Miguel Oliveira manteve a sexta posição a 0,386s do seu companheiro de equipa Brad Binder (1m33.701s) que liderou a tabela de tempos combinados

Tempos combinados nos TL3 do GP da Austrália (Moto2):