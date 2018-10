Miguel Oliveira vai ter de realizar uma corrida de recuperação no GP da Austrália, que domingo terá lugar no Circuito de Phillip Island, depois de ter alcançado este sábado na Qualificação o vigésimo lugar da grelha de partida, uma das piores qualificações da temporada para o piloto português da KTM Ajo.

Oliveira ficou a 1,188s da pole position de Mattia Pasini, a terceira da temporada para o piloto italiano que rodou na sua melhor volta em 1m33,368s, já na fase final da sessão e vai partir assim do primeiro lugar da grelha, apesar de ter sofrido uma queda no final da sessão.

Ao lado de Pasini na primeira fila vai estar Marcel Schrotter que terminou a qualificação a 0,256s da pole, e Xavi Vierge, que ficou a 0,353s da pole.

Dominique Aegerter foi o quarto classificado da Qualificação abrindo a segunda linha da grelha onde estão Brad Binder e Fabio Quartararo.

Já Francesco Bagnaia, líder do campeonato, que tem a oportunidade de se sagrar campeão no domingo se ganhar 13 pontos a Miguel Oliveira, vai sair da sexta linha da grelha de partida depois de ter alcançado o 16.º tempo na Qualificação a 0,999s da pole position.

A corrida de Moto2 do GP da Austrália terá lugar no domingo às 03h20, hora de Portugal continental.

Qualificação para o GP da Austrália de Moto2:

This is how #Moto2 will line-up tomorrow in Phillip Island! ⏱#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/UHYB3HGI7p

— MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) 27 de outubro de 2018