Miguel Oliveira arrancou para o GP da Malásia de Moto2 com o sétimo melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres. O piloto português da KTM Ajo rodou na pista de Sepang em 2m07,551s, ficando a 0,514s de Alex Márquez que liderou a tabela de tempos combinados, ao realizar a sua melhor volta já no final da sessão

Oliveira realizou o seu melhor tempo deste primeiro dia do GP da Malásia na segunda sessão de Treinos Livres, onde realizou onze voltas, numa sessão que foi mais rápida do que a precedente e onde Francesco Bagnaia – o líder do Mundial com mais 36 pontos do que o piloto português – fez o quarto registo, a 0,178s de Márquez.

Nota ainda para Fabio Quartararo que foi o segundo mais rápido ao rodar em 2m06,958s, a 0,030s do topo da tabela de tempos e na frente de Luca Marini que terminou a 0,161s de Márquez.

Na primeira sessão de Treinos Livres, marcada pelo piso molhado depois da chuva que caiu antes do inicio da sessão, Miguel Oliveira realizou o 11.º melhor tempo ao rodar em 2m09,267s a 0,916s de Alex Márquez que foi o mais rápido, numa sessão em que Bagnaia realizou o terceiro tempo a 0,224s do topo da tabela de tempos.

Tempos combinados desta sexta-feira: