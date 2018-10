Miguel Oliveira fez o quinto melhor tempo da terceira sessão de Treinos Livres para o GP do Japão de Moto2, que no domingo terá lugar no circuito de Motegi, melhorando o seu desempenho em relação à véspera e tendo liderado a tabela de tempos durante grande parte da sessão.

O piloto português da KTM Ajo rodou pela primeira vez no segundo 51 fazendo o seu melhor tempo em 1m51,698s terminando a 0,405s de Fabio Quartararo que foi o mais rápido da última sessão de treinos livres, realizada com piso seco, ao rodar em 1m51,293s

Marcel Schrotter garantiu o segundo melhor tempo da sessão a 0,199s de Quartararo, na frente de Francesco Bagnaia. O italiano – líder do Mundial com mais 28 pontos do que Oliveira – foi o quarto mais rápido da sessão ao rodar em 1m51,621s a 0,328s de Quartararo.

Tempos combinados dos TL3: