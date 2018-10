Miguel Oliveira obteve este sábado o nono lugar da grelha de partida para o GP do Japão de Moto2, depois de ter rodado na sua melhor volta na sessão de Qualificação em 1m51,331s, um tempo registado na segunda volta.

O piloto português ficou a 0,572s da pole position de Francesco Bagnaia, a sexta da temporada para o piloto italiano que rodou na sua melhor volta, logo no inicio da Qualificação, em 1m50,759s e vai partir assim do primeiro lugar da grelha.

Ao lado de Bagnaia na primeira fila vai estar Fabio Quartararo que terminou a qualificação a 0,165s da pole, e Iker Lecuona, que vai sair pela primeira vez na sua carreira da primeira linha, depois de ter terminado a 0,231s de Bagnaia.

Marcel Schrotter foi o quarto classificado da Qualificação abrindo a segunda linha da grelha onde estão Lorenzo Baldassari e Alex Márquez.

Já Xavi Vierge abre a terceira linha da grelha, tendo a seu lado Tetsuta Nagashima e o português Miguel Oliveira.

A corrida de Moto2 do GP do Japão terá lugar no domingo às 04h20, hora de Portugal continental.

Qualificação para o GP do Japão de Moto2: