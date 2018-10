Miguel Oliveira ficou "desiludido com o resultado" que alcançou na Qualificação para o Grande Prémio da Austrália de Moto2, que domingo tem lugar em Phillip Island.

O piloto português vai ocupar o 20.º lugar da grelha de partida, depois de ter realizado a pior Qualificação da temporada.

No final da sessão de Qualificação deste sábado, Oliveira confessou ter sentido dificuldades devido às condições climatéricas instáveis no circuito australiano.

"Foi uma sessão de Qualificação difícil. O vento aumentou e não me senti confortável na mota. Tornou-se muito difícil fazer as curvas", explicou o piloto português da KTM Ajo.

"Estou desiludido com este resultado. Não é nada do que estava à espera depois das boas indicações deixadas nos treinos livres. Mas agora é tempo de levantar a cabeça e conseguir o melhor resultado possível na corrida", acrescentou Miguel Oliveira, segundo classificado no campeonato de Moto2, a 37 pontos do italiano Francesco Bagnaia, que também não foi além do 16.º lugar da grelha.

Miguel Oliveira vai ter de realizar mais uma corrida em recuperação mas é bom lembrar que o piloto português é o que mais lugares recuperou entre a qualificação e a corrida no Moto2 esta temporada, com 109 posições ganhas em 16 provas disputadas.

