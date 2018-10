O Campeonato do Mundo de Moto2 chega no fim de semana à Austrália onde Miguel Oliveira quer manter acesa a luta pelo título, depois do terceiro lugar obtido na passada semana, no Japão, e de ter visto o italiano Francesco Bagnaia vencer e distanciar-se na liderança do campeonato.

Oliveira chega ao GP da Austrália, em Phillip Island, no segundo posto do campeonato e a 37 pontos de Francesco Bagnaia, e só pensa em reduzir a diferença para o piloto italiano, para isso quer repetir a vitória de 2017, a primeira vitória de sempre na categoria de Moto2.

“No ano passado tivemos uma experiência positiva na Austrália, eu e o Brad Binder fomos ao pódio. Este é um circuito muito especial, onde as sensações com a moto são mais importantes do que nunca e onde o vento pode ter uma grande influência”, afirmou Miguel Oliveira em comunicado.

Revelando grande motivação para esta antepenúltima ronda do campeonato, Oliveira lembrou ainda que não quer abrir mão da corrida pelo título. “Estou muito motivado para este fim de semana em Phillip Island. Vamos continuar a dar o máximo e tentar extrair todo o potencial da moto para lutarmos pela vitória novamente. Quero continuar na discussão do título. Não vou desistir”, acrescentou Miguel Oliveira.