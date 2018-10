O português Miguel Oliveira (KTM) vai largar da terceira linha da grelha de partida para o GP do Japão de Moto2, que terá lugar no domingo no Circuito de Motegi.

Miguel Oliveira reconhece que, no domingo, vai ter pela frente “uma corrida em recuperação".

"Esta manha trabalhamos no ritmo de corrida com o deposito cheio. Na qualificação conseguimos melhorar o tempo feito nos treinos livres, embora tenha bastantes dificuldades em parar a moto nas travagens.", referiu o português.

No entanto, Oliveira assegurou que "a equipa está a trabalhar" para resolver esse problema e espera "experimentar uma solução nova no warm up. Sinto-me preparado e estou confiante que amanhã conseguirei outro bom resultado".

"A pista de Motegi tem muitas travagens fortes, muitos pontos de ultrapassagens. Vai ser uma corrida em recuperação. Aposto em fazer um bom arranque, recuperar posições e depois conseguir o melhor resultado possível", concluiu Miguel Oliveira.

