O campeonato do mundo de Moto2 chega no fim de semana ao Japão para uma ronda onde Miguel Oliveira vai tentar reduzir a diferença pontual que o separa do primeiro classificado do campeonato, Francesco Bagnaia.

Com 28 pontos de desvantagem para o líder do campeonato, o piloto português da KTM Ajo não baixa os braços, até porque na luta pelo tudo mundial de Moto2, tudo está ainda em aberto quando faltam realizar cinco provas.

“Twin Ring Motegi é um circuito que gosto muito e uma pista onde tenho boas recordações. O objetivo continua a ser lutar pela vitória até o final do campeonato. Temos pela frente três corridas consecutivos, onde vamos ter de aproveitar para reduzir a distância que nos separar do líder do campeonato. Para já estamos concentrados em aproveitar ao máximo nosso potencial e realizar um ótimo trabalho no Japão ”, sublinhou o piloto da KTM Ajo.