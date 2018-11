A relação entre Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo nunca esteve tão tensa como neste final de da temporada de MotoGP.

O espanhol não gostou das palavras de Dovizioso sobre a sua ausência da Corrida no GP da Malásia e acabou por fazer comentários arrasadores para o companheiro de equipa na Ducati.

Confrontado com as duras palavras de Lorenzo, Dovizioso mostrou-se claro sobre o assunto. “Não perco tempo com as palavras de Lorenzo”, afirmou o italiano aos jornalistas. “Lorenzo comete sempre o mesmo erro e dá muita importância ao que aparece escrito, mesmo que tenha sido retirado do contexto. Eu não apontei o dedo a ninguém, nem tenho nenhum problema com o Jorge”, sublinhou Dovizioso.

Esta não é a primeira vez que os dois pilotos da Ducati troca palavras menos amigáveis, já que após o GP da Argentina, Lorenzo respondeu de forma menos cordial às palavras de Dovizioso que questionou o estilo de pilotagem do espanhol.

