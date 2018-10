Andrea Iannone (Suzuki) fez o melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Austrália de MotoGP que terá lugar no Circuito de Phillip Island no domingo.

Os melhores tempos foram conseguidos na segunda sessão desta sexta-feira (madrugada em Portugal), com a pista seca e bom tempo, depois de uma primeira sessão que começou mais tarde devido óleo na pista derramado na primeira sessão de Moto3 e que levou cerca de duas horas a limpar.

Iannone rodou em 1m29,131s na segunda sessão de treinos livres, tempo alcançado na última volta da sessão, deixando Danilo Petrucci (Pramac) na segunda posição a 0,160s, enquanto Maverick Viñales (Yamaha) foi o terceiro mais rápido a 0,223s de Iannone.

An impressive ride from @Petrux9 puts him second ahead of @maverickmack25 ✊ #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/U58moloK46

#MotoGP FP2 🏁 @andreaiannone29 goes quickest on his final lap on Friday! 🔥

Já Andrea Dovizioso (Ducati) alcançou o quarto melhor tempo na frente de Cal Crutchlow (LCR Honda) que sofreu uma queda violenta já na fase final da sessão, tendo sido transportado para o centro médico do circuito com queixas numa perna.

💢 @calcrutchlow has gone down at Turn 1 and the Brit looks to be in some discomfort 😣 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/e2Nd81mpYJ

Nota ainda para Marc Márquez (Honda) que neste primeiro dia de treinos livres para o GP da Austrália alcançou o sétimo melhor tempo combinado ao rodar em 1m29,739s

Já a primeira sessão de treinos livres ficou marcada pela queda de Marc Márquez na curva 10, com o piloto espanhol da Honda a terminar a primeira sessão a 0,432s de Maverick Viñales (Yamaha) que foi o mais rápido ao rodar na sua melhor volta em 1m29,952s e relegando Jack Miller (Pramac) para a segunda posição a 0,037s.

He's straight back to his feet but he felt that one! pic.twitter.com/vBFrylvYV8

The champ is down! 💢 @marcmarquez93 hits the deck hard at Turn 10! 😮

Tempos combinados desta sexta-feira:

Here's what the times in #MotoGP look like on Friday at Phillip Island ⏱

It's @andreaiannone29 who leads on day one 🙌#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Eug0UGSTcq

