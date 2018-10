Andrea Iannone (Suzuki) foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP da Austrália, que terá lugar mais logo no Circuito de Phillip Island, ao rodar em 1m29,254s.

O piloto italiano da Suzuki que vai partir do quarto lugar da grelha para a décima sétima corrida da temporada que começa às 05h00, acabou por realizar a sua melhor volta já na fase final do Warm Up, revelando um excelente ritmo, deixando Maverick Viñales (Yamaha), que vai sair do segundo lugar da grelha, na segunda posição da tabela de tempos a 0,329s.

Já Johann Zarco (LCR Honda) que vai sair do terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de mais logo, acabou com o terceiro melhor tempo a 0,688s do mais rápido, na frente de Andrea Dovizioso (Ducati) que foi quarto a 0,766s de Iannone.

Marc Márquez (Honda), que vai sair da pole position para a corrida, foi o quinto mais rápido da Warm Up ao terminar a 0,818s do topo da tabela de tempos.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o 20.º tempo no Warm Up com 1m34,463s ficando a 0,835s do seu companheiro de equipa Brad Binder, o mais rápido nesta manhã de domingo ao rodar em 1m33,628s.

Num último apronto antes da corrida onde Francesco Bagnaia, o líder do campeonato, terminou com o 11.º melhor tempo, Oliveira conheceu grandes dificuldades com a sua KTM não tendo conseguido rodar ao longo da sessão entre os dez primeiros nas nas 12 voltas que realizou neste Warm Up, onde os 22 primeiros terminaram separados por menos de um segundo.

Miguel Oliveira vai partir do vigésimo lugar da grelha para a corrida que começa às 03h20, hora de Portugal continental.