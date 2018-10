Marc Márquez alcançou este sábado a pole position para o GP da Austrália, 17.ª ronda da temporada, que domingo terá lugar no Circuito Phillip Island.

Numa Qualificação muito disputada e que começou com chuva, vento forte e frio, os pilotos saíram para a pista com pneus slick na tentativa de registarem nas primeiras voltas um bom tempo, enquanto a pista não estava totalmente molhada.

Com trocas constantes no topo da tabela de tempos, Marc Márquez (Honda) acabou por registar o melhor tempo ao rodar em 1m29,199s e garantindo assim a sexta pole da temporada e a 51.ª da sua carreira no MotoGP e a quinta pole consecutiva em Phillip Island .

O piloto espanhol da Honda que assegurou a conquista do pentacampeonato na última ronda em Motegi, relegou para o segundo lugar da grelha Maverick Viñales (Yamaha) que terminou a 0,310s da pole, enquanto Johann Zarco (Tech3) foi o terceiro mais rápido a 0,506s.

A segunda linha da grelha de partida será ocupada por Andrea Iannone (Suzuki), que chegou a liderar a tabela de tempos, que terá a seu lado no quinto lugar da grelha o seu companheiro de equipa, Alex Rins, que terminou a Qualificação a 0,827s da pole position, enquanto Jack Miller (Pramac), foi o melhor piloto da Ducati ao terminar na sexta posição.

A terceira linha da grelha será ocupada por Valentino Rossi (Yamaha) que terá a seu lado Danilo Petrucci (Pramac) e Andrea Dovizioso (Ducati).

A corrida de MotoGP do GP da Austrália terá lugar no domingo às 05h00 de Portugal continental e não se esqueça que na próxima madrugada vamos entrar na hora de inverno e por isso terá de atrasar o relógio em uma hora.

Qualificação para o GP da Austrália (MotoGP):