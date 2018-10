Marc Márquez (Honda) foi o piloto mais rápido na terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Austrália de MotoGP, que terá lugar no domingo, acabando por rodar na sua melhor volta em 1m29,714s.

O piloto espanhol da Honda que assegurou a conquista do pentacampeonato na última ronda em Austin, não se livrou de uma queda nesta sessão de treinos livres, marcada pelo vento forte e o frio que se faz sentir em Phillip Island.

O segundo melhor registo desta terceira sessão de Treinos Livres foi alcançado por Maverick Viñales (Yamaha) ao rodar em 1m29,756s, a 0,042s de Márquez.

O piloto espanhol da Yamaha, que já tinha revelado um bom ritmo na sexta-feira, voltou a mostrar esta madrugada que pode lutar pelo pódio nesta 17.ª prova da época.

Já Jack Miller (Pramac) foi o terceiro mais rápido a 0,078s de Márquez, revelando um bom ritmo ao longo das sete voltas que realizou. O top cinco desta sessão ficou completo com Andrea Iannone (Suzuki) e Valentino Rossi (Yamaha).

Esta terceira sessão de treinos livres ficou marcada pela violenta queda do piloto malaio Hafizh Syahrin (Tech3) na curva 1, idêntica à de Cal Crutchlow (LCR Honda) na sexta-feira, acabando por ser retirado de maca.

Hafizh Syahrin foi transportado para o centro médico do circuito de Phillip Island, onde após exames médicos foi declarado apto para a corrida.

Turn 1 claims another victim 💢 A scarily fast crash for @Hafizh_pescao55 who is stretchered away from the side of the track 😣#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ArrnKJx8jd — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) 27 de outubro de 2018

A tabela de tempos combinada não sofreu alterações face à segunda sessão de treinos livres de sexta-feira, com Andrea Iannone (Suzuki) a ser o piloto mais rápido e Dani Pedrosa (Honda) a ter de passar pela Q1 para assegurar um dos dois lugares que dão acesso à Q2.

Tempos combinados nos TL3 do GP da Austrália (MotoGP):