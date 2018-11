Alex Rins (Suzuki) fez o melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres para o GP da Malásia de MotoGP, penúltima prova da temporada, que terá lugar no Circuito de Sepang no domingo.

O melhor tempo deste primeiro dia de treinos livre foi alcançado na segunda sessão, desta sexta-feira, com a pista seca e bom tempo.

Rins rodou em 1m59,608s na segunda sessão de treinos livres, tempo alcançado já na fase final da sessão, deixando Andrea Dovizioso (Ducati) na segunda posição a 0,089s, não tendo conseguido melhorar o tempo da primeira sessão, enquanto Marc Márquez (Honda) foi o terceiro mais rápido do dia a 0,093s de Rins.

Já Valentino Rossi (Yamaha) alcançou o quarto melhor tempo na frente de Jack Miller (Pramac) que fechou o top cinco deste primeiro dia de treinos para o GP da Malásia.

Nota ainda para Jorge Lorenzo (Ducati) que regressou esta sexta-feira à sua Ducati, depois da operação à mão esquerda mas não tendo conseguido fazer melhor que o último tempo deste primeiro dia de treinos livres, não sendo de colocar de parte a possibilidade de Lorenzo não alinhar para a corrida de domingo.

Já a primeira sessão de treinos livres Andrea Dovizioso foi o mais rápido ao rodar em 1m59,697s, relegando para a segunda posição da tabela de tempos Valentino Rossi que terminou a 0,070s do topo da tabela de tempos e na frente do seu companheiro de equipa, Maverick Viñales, que chegou a liderar a tabela de tempos, tendo terminado a 0,231s de Dovizioso.

Tempos combinados de sexta-feira