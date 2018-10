Andrea Dovizioso alcançou este sábado a pole position para o GP do Japão, 16.ª ronda da temporada, que domingo terá lugar no Circuito de Motegi.

Numa Qualificação muito disputada, Dovizioso acabou por alcançar a segunda pole position da temporada nos derradeiros momentos da sessão ao rodar em 1m44,590s.

O piloto italiano da Ducati vai ter a seu lado na primeira linha da grelha, Johann Zarco (Tech3), que foi o melhor piloto da Yamaha ao terminar a 0,068s da pole position, numa das suas melhores qualificações da época, enquanto Jack Miller (Pramac), vai sair do terceiro lugar da grelha depois de ter terminado a 0,137s de Andrea Dovizioso, com o piloto australiano a não se livrar de uma queda na curva cinco no final da Qualificação.

A segunda linha da grelha será ocupada por Cal Crutchlow (LCR Honda), que chegou a liderar a tabela de tempos, que terá a seu lado no quinto lugar da grelha, Andrea Iannone (Suzuki), que terminou a Qualificação a 0,242s da pole position. Já Marc Márquez, líder do campeonato, não foi além do sexto melhor tempo, uma das piores qualificações do ano para o piloto espanhol da Honda, que depois de ter liderado por duas vezes a tabela de tempos acabou a 0,299s de Andrea Dovizioso.

A terceira linha da grelha será ocupada por Maverick Viñales (Yamaha) que terá a seu lado Alex Rins (Suzuki) e Valentino Rossi (Yamaha).

Qualificação para o GP do Japão (MotoGP):