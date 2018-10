Andrea Dovizioso foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP do Japão, que terá lugar mais logo no Circuito de Twin Ring Motegi, ao rodar em 1m45,409s.

O piloto italiano da Ducati que vai partir da pole position para a décima sexta corrida da temporada que começa às 06h00, acabou por realizar a sua melhor volta já no final do Warm Up, revelando um excelente ritmo, deixando Marc Márquez (Honda), líder do campeonato, que vai sair do sexto lugar da grelha, na segunda posição da tabela de tempos a 0,271s.

Já Cal Crutchlow (LCR Honda) que vai sair do quarto lugar da grelha para a corrida de mais logo, acabou com o terceiro melhor tempo a 0,388s do mais rápido, na frente de Andrea Iannone (Suzuki) que foi quarto a 0,535s de Dovizioso.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o terceiro melhor tempo no Warm Up com 1m51,612s ficando a 0,135s de Augusto Fernandez, o mais rápido nesta manhã de domingo: Oliveira que liderou a tabela de tempos durante grande parte da sessão realizou uma boa sequência de voltas rápidas nas 11 voltas que realizou neste Warm Up, onde os 19 primeiros terminaram separados por menos de um segundo.

Miguel Oliveira vai partir do nono lugar da grelha para a corrida que começa às 04h20, hora de Portugal continental.