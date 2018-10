Andrea Dovizioso ficou neste sábado no topo da tabela de tempos combinados após os terceiros Treinos Livres para o GP do Japão de MotoGP, que no domingo terá lugar no Circuito de Motegi.

Numa sessão marcada pelo piso seco, o piloto italiano da Ducati foi o mais rápido na terceira sessão de treinos livres ao rodar em 1m45,107s, tendo realizado 11 voltas e assinado o melhor tempo já no final da sessão.

Dovizioso relegou para a segunda posição da tabela de tempos Cal Crutchlow (LCR Honda) a 0,027s, na frente de Johann Zarco (Tech3) que foi o melhor piloto Yamaha a 0,030s de Dovizioso.

Numa sessão muito disputada, o líder do campeonato, Marc Márquez (Honda), alcançou o quarto melhor tempo, na frente de Valentino Rossi (Yamaha) que garantiu assim passagem direta para a Q2..

Já Dani Pedrosa (Honda), foi o sexto mais rápido na frente de Maverick Vinales (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki), enquanto Andrea Iannone (Suzuki) e Jack Miller (Pramac) fecharam o top 10 que garantiu a passagem direta à Q2.

Com passagem garantida pela Q1 ficou Danilo Petrucci que sofreu uma violenta queda na curva 12 já no final da sessão.

Tempos combinados dos treinos de MotoGP para o GP do Japão: