Marc Márquez fechou os treinos livres para o GP do Japão na frente da tabela de tempos ao ser o mais rápido nos TL4.

O piloto espanhol da Honda realizou a sua melhor volta em 1m45,531s, apesar de ter sofrido uma queda no final da sessão, relegando para a segunda posição Cal Crutchlow (LCR Honda) que terminou a 0,310s, na frente de Andrea Iannone (Suzuki) que realizou a sua melhor volta em 1m45,951s, a 0,420s de Marc Márquez.

Numa sessão que habitualmente é utilizada pelos pilotos fundamentalmente para afinar o ritmo para a corrida de domingo, Andrea Dovizioso (Ducati) realizou o quarto melhor tempo 0,494s de Marc Márquez, enquanto Danilo Petrucci (Pramac) fechou o top cinco a 0,597s do mais rápido desta última sessão de treinos livres.

Segue-se a Q1, uma sessão de qualificação onde só os dois mais rápidos passam a Q2 onde se decide os primeiros lugares da grelha.

Classificação da 4.ª sessão de treinos livres

