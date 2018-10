Marc Márquez chega ao GP do Japão de MotoGP, que terá lugar no fim de semana em Motegi, com a oportunidade de conquistar o sétimo título mundial da sua carreira e o quinto na classe rainha do motociclismo.

O piloto da Honda que é líder do mundial com 77 pontos de vantagem para Andrea Dovizioso (Ducati), pode fazer a festa do título perante os fãs da Honda.

Apesar de poder fechar as contas do campeonato na ronda do Japão, Márquez acredita que não terá uma tarefa fácil em Motegi.

" Tenho a primeira oportunidade para conquistar o título e logo numa corrida em casa da Honda, que é muito importante, mas Motegi é uma pista onde a aceleração é um fator chave e teremos que trabalhar duro e melhorar para lutar com a Ducati no Japão”, sublinhou Márquez.

O piloto espanhol sabe que em Motegi todos querem fazer a festa do título e por isso lembrou que é preciso manter a calma nesta ronda do campeonato. “Temos que manter o foco, calma e lidar com a situação da melhor maneira. O importante será para alcançar nossos objetivos e levar para casa o melhor resultado possível perante os fãs e toda a equipa da Honda”.

