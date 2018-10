Depois de uma corrida complicada na Austrália, o italiano Valentino Rossi espera voltar aos bons resultados no próximo fim de semana no GP da Malásia de MotoGP, penúltima ronda da temporada.

“Infelizmente na Austrália perdi pontos importantes para o campeonato e estou muito desapontado com isso, mas estou feliz por Maverick e pela Yamaha”, revelou Valentino Rossi.

Na Austrália a Yamaha terminou coma seca de vitórias que durava já há mais de um ano, com Maverick Viãnles a regressar às vitórias.

“A equipa tem trabalhado muito para superar a crise de resultados em que caímos. Agora estou mais confortável e recuperei a minha confiança. Mas temos que pensar na próxima corrida em Sepang. Estamos muito motivados para a próxima corrida. É um circuito com condições muito diferentes das que tivemos em Phillip Island e no Japão, está sempre muito calor e isso faz com que seja uma corrida fisicamente exigente”, acrescentou Rossi

Para o italiano o GP da Austrália foi o virar da pagina para a equipa da Yamaha. “ Eu acho que demos um passo importante em Phillip Island. Estamos no caminho certo e se continuarmos assim, esperamos poder terminar a temporada com mais vitórias”.