Depois do bom desempenho no GP da Tailândia, Valentino Rossi e a Yamaha chegam no fim de semana ao Japão, com o objetivo de confirmar a competitividade da M1.

O piloto italiano que em Buriram rodou sempre entre os primeiros, acabando na quarta posição atrás do seu colega de equipa Maverick Viñales que foi terceiro, quer voltar a estar na luta pelo pódio no GP do Japão.

Rossi e a Yamaha não vencem uma corrida há mais de um ano e o italiano está optimista para a ronda de Motegi. “Chego ao Japão motivado. Motegi é uma pista boa para mim e onde sou bastante competitivo. Espero que não chova já que no ano passado esteve sempre a chover o que tornou esta corrida num pesadelo. Vamos ver o que acontece nesta ronda e nas próximas, Se realmente a moto melhorou na Tailândia, então também vamos ser competitivos nas próximas rondas do campeonato”, sublinhou o piloto da Yamaha.